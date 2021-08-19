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Звезда пропагандистского фильма "Крым" госпитализирован с подозрением на коронавирус

19 августа 2021, 17:25

Российский актер вызвал "скорую" из-за плохого самочувствия.

Борис Щербаков
Борис Щербаков / кадр из к\ф Крым 2017

Советский и российский актер Борис Щербаков был срочно госпитализирован с подозрением на коронавирус - ему 71 год, и он относиться к "группе риска" для заболевания COVID-19.

Борис Щербаков попал в больницу с воспалением легких. Как сообщает телеграм-канал 112, актер уже третий день в больнице.

"71-летний артист вызвал скорую два дня назад, медики приняли решение госпитализировать Щербакова. В клинике Борису Васильевичу поставили диагноз - пневмония. На КТ поражения лёгких выявлено не было. Сейчас актер находится под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Пока что более подробной информации о состоянии актера не сообщают. Также точно неизвестно, в какой больнице он находится.

Напомним, что актер сыграл в фильме Крым 2017 года, из-за которого попал в базу Миротворца в Украине за незаконное посещение Крыма и съемки в пропагандистской ленте.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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