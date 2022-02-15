Звезда Playboy Кайндли Майерс игриво оголила грудь в розовом топе

Змейка разошлась, из-за чего "мячики" модели чуть не выпрыгнули наружу.
Американская модель Кайндли Майерс была девушкой Playboy в 2018 году. Она появлялась в африканских и швейцарских изданиях журнала как Мисс Июль и Ноябрь.
Майерс - частая гостья на страницах мужских журналов и успешно ведет блог в Instagram, куда выкладывает аппетитные кадры весьма пикантного содержания.
Свежие фото звезды Playboy разлетаются по Сети, как горячие пирожки. К примеру, в новой фотосессии Кайндли предстала в образе соблазнительной серфингистки.
Модель позирует, сидя на корточках в ярко-желтых трусиках. Также на ней розовый топ с длинным рукавом, змейку которого Майерс игриво приоткрыла. Из декольте на грани приличия выглядывает пышная грудь "зайки Playboy".
Этот же трюк она повторила на видео - змейка так быстро разошлась, что грудь Майерс едва не выпала из топа, сквозь который виднелись ее возбужденные соски.
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Ранее 155-киллограмовая модель Тесс Холлидей в микробикини на тоненьких завязках прикрыла интимные места кусочками ткани в форме сердечка.
Актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале Отчаянные домохозяйки, в одних трусиках показала сочную пятую точку.
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