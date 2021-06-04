Звезда Playboy деловито показала грудь на обольстительных фото

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Украинская артистка Даша Астафьева известна своим сотрудничеством с журналом для взрослых - ее заметили сами иностранные партнеры, которые были восхищены формами девушки.

Астафьева снова похвасталась своим идеальным телом в Instagram, примерив новый купальник с открытой спиной и очень откровенным декольте.

"Почему нельзя взять, и унести понравившегося к себе домой?- потому что он улетел!", - пошутила она в подписи.

На снимках бывшая певица предстала на прибрежных камнях на пляже в купальнике в горошек и солнцезащитных очках. Акцент был сделан на безумно длинные ножки Астафьевой и ее аппетитный бюст, который засветился в очень удобном вырезе.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

"Моя красивая кошка!!!", "Как всегда шикарна", "Море, красота! Дарья, как всегда самая красивая!", "Очень круто", "Королева", "Така гарнюня, приємно на Вас дивитись", "На фото1 похожа на Могилевскую", - пишут в комментариях.

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