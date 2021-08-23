Звезда Отряда самоубийц без белья засветила обольстительную фигуру

Даниэла Мелшиор / instagram.com/danielamelchior/

Звезда фильма Отряд самоубийц 2021 Даниэла Мелшиор нечасто публикует пикантные кадры. Хоть она и снималась в некоторых фотосессиях в достаточно откровенных образах, девушка не показывала в Instagram откровенных обнаженных кадров.

В этот раз после кадров с бэкстейджа съемок Отряда Самоубийц, 24-летняя Даниэла Мелшиор сверкнула прелестями в облегающем зеленом платье в пол, под которым заметно, что девушка снималась без белья.

Актриса Даниэла Мелшиор позволила поклонникам оценить юные прелести и стройную фигуру, которую очень удачно облегает зеленая ткань, делая сэлфи и позируя на фоне обстановки какой-то студии. На одном из кадром Даниэла продемонстрировала милые пушистые тапки, в то время, как на другом похвалилась зелеными туфельками в тон наряду.

Она не стала подписывать фото, оставив в подписи эмоджи яблока, груши, теннисного мячика, ракетки и зеленого сердечка.Читайте такжеОтряд самоубийц: Миссия навылет - рецензия и обзор фильма Джемса Ганна

Даниэла Мелшиор / instagram.com/danielamelchior/

Даниэла Мелшиор / instagram.com/danielamelchior/

Даниэла Мелшиор / instagram.com/danielamelchior/

Португальская актриса получила 196 тысяч лайков за свое фото, что при 770 тысячах подписчиков - очень неплохо. Поклонники на разных языках начали расхваливать ее фигуру и красоту.

В фильме Отряд самоубийц 2 Даниэла Мелшиор сыграла Крысоловку 2 - дочь знаменитого суперзлодея из комиксной вселенной DC comics.

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