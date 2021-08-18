Звезда Квартала засветила упругие ягодицы в откровенной фотосессии

Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

Актриса и модель Валерия Товстолес может похвастаться шикарной внешностью. Она показывала, что проводит время в спортзале, и строго контролирует свой рацион.

Сейчас Валерия с подругами работает и отдыхает в Одессе, и как обычно решила поделиться со своими поклонниками пикантными кадрами.

Валерия решила продемонстрировать розовое бикини, которое едва прикрыло стройную фигуру и грудь. Девушка позировала на самом краю на лодке, подставляя фотографу обольстительные стороны фигуры.

"И пусть моя лента снова будет розовой. Гайз, я в Одессе и снова один день и на гастролях. А че вы ?)", - подписала она фото

Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

"Какая шикарная фигура", "Новая Амазонка", "Попец зачёт", "Данный таз радует нас", - пишут в комментариях

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