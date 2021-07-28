Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

Элина Мбани / instagram.com/elinambanii/

Певица и звезда Квартала Элина Мбани часто принимает участие в откровенных фотосессиях, и большая часть из них - с другой певицей и фотографом из Квартала - Мартой Адамчук.

В этот раз Элина снова похвасталась шикарными фото, которые сделала для нее Марта Адамчук во время профессиональной фотосессии.

В Instagram Элина засветила юное тело, снявшись топлес и побаловав себя и поклонников шикарной внешностью, за которой она тщательно следит и поддерживает регулярными занятиями.

Элина не стала никак подписывать снимки - на них она просто стоит босиком на черном полотне в одних трусиках, прикрыв руками грудь и смеясь.

Элина Мбани / instagram.com/elinambanii/

Элина Мбани / instagram.com/elinambanii/

"Ох, мой...", "Лучша", - пишут ей восторженные поклонники и друзья и засыпают градом эмоджи.

Ранее Маша Полякова игриво показала грудь на горячих кадрах