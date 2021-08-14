Звезда Квартала разделась на безлюдном пляже обнажила ягодицы после купания

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna/

Актриса Екатерина Никитина Любит продемонстрировать своим поклонникам шикарные формы, которые получила благодаря упорным занятиям в зале и правильному питанию.

В этот раз во врем отдыха на море она показала очень соблазнительное и яркое фото, позируя в настолько крошечном купальнике что, он не скрывал ни одной линии сексуального тела артистка.

Никитина позировала стоя на камнях прямо у кромки моря, вытянувшись и оттопырив попу, так что, все ее поклонники смогли в полной мере оценить ее бесконечные стройные ноги и аппетитные ягодицы.

"Если хочешь стать лучше, измени себя ...", - пишет она к фото.

Екатерина Никитина / instagram.com/nikitkinna/

"Йомайо, огнище", "Круто выглядишь", "Афродита", "Блин, ты красивая. Но самое главное, этот контент ждут годами", "Леді неймовірної краси, ось яка німфа у справжньому житті", "Вот это вообще секси, модель)", "Вааайй! хорошо. Надо было еще плечи назад и вытянуть спину", "Шикарное тело, превосходная барышня", - пишут в комментариях.

Ранее Леся Никитюк без белья поразила красотой и засветила ягодицы на горячем фото