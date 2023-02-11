Звезда "Крепостной" объяснил, почему не на фронте и рассказал о получении повестки

Тарас Цымбалюк считает, что деньги, которые он помогает собирать благодаря своей известности – достаточный вклад в борьбу украинцев с русскими оккупантами.

Тарас Цымбаолюк объяснил, почему не воюет на фронте / Instagram и "УП"

Известный отечественный артист (и практически – один из секс-символов украинского сериалостроения) Тарас Цымбалюк решил заочно поспорить в Сети со своими многочисленными хейтерами, которые в Сети предъявляют ему претензии – мол, отчего Вы не в окопе.

"Когда тебе пишет какой-то диванный критик: иди на передок, иди в окоп. Я не хочу человеку в абзацах объяснять, что своей медийностью я могу гораздо больше пользы принести, находясь здесь. Что будет тогда, если все сейчас пойдут на передовую и кто будет волонтерить, помогать этим людям? Пишут же кто? Те, кто сидят дома. У них много времени", — сказал актер.

Сам Цымбалюк считает, что деньги, которые он помогает собирать благодаря своей известности – на нужды благотворительности и ВСУ – вполне достаточный вклад в борьбу украинцев с русскими оккупантами.

"Когда с актерами сделали свой благотворительный аукцион, начали собирать деньги на скорую помощь. Собрали 50 тысяч евро, например, я понял, что вот здесь сила того, что я могу использовать свою медийность как помощь. Когда мы летом сделали спектакль, то с каждого показа мы что-то пытались купить. Я сам себе пожал руку и сказал: "Чувак, здесь ты будешь гораздо полезнее"", — объяснил актер

Прокомментировал Цымбалюк и недавнюю историю о том, как ему пришла повестка по месту прописки.

"Пришла повестка, я так понял, спросил знакомых, всем моего года рождения в городе Корсунь-Шевченковский. Это мой родной город. Пошел, конечно, в военкомат. Прошел медосмотр и пока на этом все", — подытожил актер.

Напомним, ранее известный музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

Позднее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.

Другие новости: