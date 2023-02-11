УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда "Крепостной" объяснил, почему не на фронте и рассказал о получении повестки

11 февраля 2023, 17:16
Тарас Цымбалюк считает, что деньги, которые он помогает собирать благодаря своей известности – достаточный вклад в борьбу украинцев с русскими оккупантами.
Цымбалюк, повестка
Тарас Цымбаолюк объяснил, почему не воюет на фронте / Instagram и "УП"

Известный отечественный артист (и практически – один из секс-символов украинского сериалостроения) Тарас Цымбалюк решил заочно поспорить в Сети со своими многочисленными хейтерами, которые в Сети предъявляют ему претензии – мол, отчего Вы не в окопе.

"Когда тебе пишет какой-то диванный критик: иди на передок, иди в окоп. Я не хочу человеку в абзацах объяснять, что своей медийностью я могу гораздо больше пользы принести, находясь здесь. Что будет тогда, если все сейчас пойдут на передовую и кто будет волонтерить, помогать этим людям? Пишут же кто? Те, кто сидят дома. У них много времени", — сказал актер.

Сам Цымбалюк считает, что деньги, которые он помогает собирать благодаря своей известности – на нужды благотворительности и ВСУ – вполне достаточный вклад в борьбу украинцев с русскими оккупантами.

"Когда с актерами сделали свой благотворительный аукцион, начали собирать деньги на скорую помощь. Собрали 50 тысяч евро, например, я понял, что вот здесь сила того, что я могу использовать свою медийность как помощь. Когда мы летом сделали спектакль, то с каждого показа мы что-то пытались купить. Я сам себе пожал руку и сказал: "Чувак, здесь ты будешь гораздо полезнее"", — объяснил актер

Прокомментировал Цымбалюк и недавнюю историю о том, как ему пришла повестка по месту прописки.

"Пришла повестка, я так понял, спросил знакомых, всем моего года рождения в городе Корсунь-Шевченковский. Это мой родной город. Пошел, конечно, в военкомат. Прошел медосмотр и пока на этом все", — подытожил актер.

Напомним, ранее известный музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

Позднее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.

Другие новости:

война России и Украины Тарас Цымбалюк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:08

"Предвестник" конца света или обычное явление: почему молния ударила в статую Христа-Спасителя

18:00

Гороскоп на завтра 12 февраля 2023: Овнам – интересные дела, Ракам – сложные решения, Рыбам – обман

17:56

Премьер Грузии обвинил Украину в попытке втянуть Тбилиси в войну с РФВидео

17:20

"РФ намекает на развитие событий на юге": в ВСУ прокомментировали бомбардировку Змеиного авиабомбамиВидео

17:16

Звезда "Крепостной" объяснил, почему не на фронте и рассказал о получении повесткиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:03

Совсем не для красоты: почему изоляционную ленту делают синей, красной и даже желтой

16:44

В ближайшие недели на фронте будет очень тяжело: война движется к кульминации - BildВидео

16:40

Высадка десанта или ракетный удар: РФ может атаковать Запад Украины для остановки потока помощи – экспертВидео

16:29

Как это будет: Надю из "Иронии Судьбы" хотят вырезать за поддержку УкраиныВидео

Реклама
16:27

Что делать, чтобы смартфон быстро не разряжался на морозе: простые и надежные вариантыВидео

16:16

Проращиваем семена огурцов правильно: 3 простых и эффективных способа получить рассаду

15:50

В РФ вновь заклянчили переговоры "с учетом реалий": в ОП жестко присадили агрессоровВидео

15:23

РФ начала первый этап наступления на Украину, все будет ясно в течение ближайших двух суток - экспертВидео

14:52

"Путин проиграл энергетическую войну": РФ потеряла рынок газа в Европе и рычаги влияния – экспертВидео

14:48

Запрещали и садили за них в тюрьму: почему в СССР джинсы были "врагом народа"Видео

14:25

"Должен произойти тяжелый бой": таролог рассказала, когда Зеленский встретится с ПутинымВидео

14:10

ВСУ разгромили войска РФ под Угледаром: в ISW назвали причину больших потерь морпехов врагаВидео

13:37

Зеленский: после победы над Россией мы будем в НАТО, а в ЕС - через 2 года

13:20

"Скоро Европа исчезнет": Медведев изошел на слюни от зависти к поездке ЗеленскогоВидео

12:55

Джигурда раскрыл личную тайну Волочковой: "разговаривает и с Богородицей, и с Христом"Видео

Реклама
12:27

Адвокат пояснил, могут ли военкоматы привлекать полицию к розыску призывниковВидео

12:25

Россияне сбросили 4 авиабомбы и ударили ракетами по Змеиному - ВК ЮГВидео

12:19

К годовщине нападения Путина 24 февраля Россия не сможет пойти в наступление на Украину – ГУРВидео

11:29

Будто дьявол вселился: почему кошки носятся по дому, как сумасшедшиеВидео

11:26

Война с Украиной поставила Путина на распутье: в Британии назвали 3 сценария для диктатораВидео

11:06

Украинцам выплатят по 1000 долларов помощи от предпринимателей из США: как получить средстваВидео

10:51

Их ждет роскошная жизнь в сказочных хоромах: имена мужчин, которые разбогатеют после 40 летВидео

10:38

Зачем 12 февраля нужно выставить обувь за дверь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:35

Запад не будет мстить России за действия путинского режима - ЭйдманВидео

10:35

Россия может нанести удар в районах Сумской и Харьковской областей, чтобы открыть второй фронт – NYTВидео

10:19

Правильный мед от правильных пчел: 4 простых лайфхака, которые помогут обнаружить подделку

09:55

Звезда "Мастера и Маргариты" и "Моей прекрасной няни" сбежал из России

09:41

55-летняя Памела Андерсон появилась на обложке глянца без макияжаВидео

09:35

Контрнаступление ВСУ: в NYT рассказали, где может быть нанесен мощный удар по войскам РФВидео

09:17

"Завел роту под минометный обстрел": ВСУ "зажмурили" ФСБшного майора

08:41

Какой финал ждет Лукашенкомнение

08:36

Украина все ближе к получению F-16: США не против, чтобы страны НАТО дали Киеву боевую авиациюВидео

08:27

"Могут спасти невинные жизни": в Словакии заявили о готовности передать Украине истребителиВидео

08:20

Странная хитрость виноделов: зачем делают углубление на дне бутылки

07:35

Путин может пойти в наступление весной: у Байдена назвали планы РФ и прогнозируют обострение войныВидео

Реклама
06:30

ВСУ нужно продержаться месяц-два, в худшем случае придется выйти из Бахмута и Угледара – АндрусивВидео

06:19

Вылечить россиян от мании величия может только хирургическая операциямнение

04:15

Что нужно раз в месяц делать со стиральной машиной: о поломках можно будет забыть

03:20

У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегдаВидео

03:10

Эйдман поделился прогнозом, восстанет ли белорусский народ против ЛукашенкоВидео

02:49

Рианна обтянула пухлые ножки кожаными ремешкамиВидео

02:02

"Попахивает бурной ночью": Волочкова без стеснения повисла на женатом ДжигурдеВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, грозит ли ВСУ оперативное окружение под БахмутомВидео

01:11

Зачем натирать зеркала картошкой: этот секрет перевернет представление об уборке с ног на голову

00:59

Украина может одолеть РФ до конца 2023-го или за 3-5 лет: Ходжес назвал главное условие быстрой победыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять