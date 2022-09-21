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Звезда Голубой лагуны 57-летняя Брук Шилдс снялась в откровенном нижнем белье в стиле Кардашьян

21 сентября 2022, 02:43

Классическая красота Брук Шилдс заиграла новыми красками.

Брук Шилдс
Брук Шилдс снялась в нижнем белье в рекламной кампании SKIMS / instagram.com/brookeshields

Звезда 80-ых, модель и актриса Брук Шилдс в свое время совершила настоящую революцию в мире моды - она была самой молодой девушкой на обложке Vogue, при этом ее образы для съемок зачастую были на грани приличия даже по современным меркам.

Сейчас Шилдс 57 лет, и она по-прежнему та еще штучка. Актриса приняла приглашение на съемку для рекламной кампании бренда одежды Ким Кардашьян SKIMS.

Модель стала частью фотосессии, посвященной нижнему белью. Наибольший акцент был сделан на бюстгальтерах. Пикантными кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре Шилдс появилась в различных ансамблях пастельных оттенков, уверенно обнажая свое удивительное тело. Образы для актрисы были созданы с упором а максимальную натуральность - нюдовый макияж и прическа в стиле естественной растрепанности лишь подчеркнули это.

Ранее украинская актриса Анна Кошмал в образе лесной феи в белоснежном мини-платье из цветочных лепестков похвасталась безупречными формами.

Также звезда Playboy Даша Астафьева в колготках в сеточку и на высоких каблуках встала на четвереньки, чтобы показать, как "правильно встречать любимого".

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Звезда Голубой лагуны 57-летняя Брук Шилдс снялась в откровенном нижнем белье в стиле Кардашьян

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