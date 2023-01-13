Звезда Эмили в париже примерила красный латексный корсет: "Богиня среди нас"

Англо-американская актриса Лили Коллинз стала заметной фигурой в мире моды благодаря сериалу Эмили в Париже, в котором она сыграла главную роль.
Наряды Коллинз сравнивали с образами Кэрри Бредшоу в культовом Сексе в большом городе; артистку стали приглашать для обложек модных журналов.
Актриса приняла участие в съемке для грядущего номера Vogue Scandinavia, которая состоялась на улицах Копенгагена. Для одной из диджитал-обложек нового номера Коллинз примерила весьма пикантный образ, который расходится с ее привычный амплуа "хорошей девочки".
Лили предстала перед читателями в латексном укороченном топе-корсете ярко-красного цвета и таких же брюках в тон.
Такой модный эксперимент поклонники Коллинз восприняли с большим азартом, и в комментариях к ее фото в Instagram требуют продолжения экспериментов с нарядами с "огоньком".
Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.
Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.
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