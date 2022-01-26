Знойная экс-ВИА Гра томно задрала ножку и прислонилась голыми ягодицами к стене

Татьяна Котова показала чувственное полуобнаженное фото / instagram.com/kottova

Певица и бывшая участница группы ВИА Гра Татьяна Котова решила задеть фанатов новым постом в Instagram за "живое".

Счастливая обладательница безупречных изгибов, Котова поинтересовалась у подписчиков их успехами с потерей лишних килограммов, набранных за новогодние праздники.

При этом она продемонстрировала такой горячий снимок, после которого стало ясно, что про это певице беспокоится не стоит - избыточный вес ей не грозит.

На фото Котова стоит у стены, упершись в нее одной ногой и ягодицами. Голова томно закинута назад так, чтобы ее белокурые локоны красивой волной рассыпались по спине и плечам.

Одежды на артистке крайне мало - белые гольфы с розовым рисунком, белые стринги и розовая кофта, кокетливо обнажающая плечо Котовой.

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Татьяна Котова блеснула на камеру голыми ягодицами / instagram.com/kottova

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