Звездная украинская спортсменка случайно показала свое эротическое фото в Instagram

Марина Бех-Романчук / instagram

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук попала в странную ситуацию со своей фотосессией.

26-летняя спортсменка вместе со своим супругом провели новогодние праздники в Буковеле.

Марина решила эффектным эротическим снимком закрыть свой "яркий и незабываемый" отдых, однако выложила не совсем тот снимок, что надо.

Спустя некоторое время пост был удален, однако он сохранился в интернете.

Несколько месяцев назад легкоатлетка снялась в клипе группы Антитела на песню Стань. Спортсменка предстала в образе спринтерской бегуньи.

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Напомним, что Бех в 2021 году стала чемпионкой Европы в помещениях.

Также является серебряной призеркой чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года. Чемпионка Универсиады 2019.

Четырехкратная чемпионка Украины. На Олимпиаде-2020 в Токио, Марина стала пятой.

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Ее муж-пловец Михаил Романчук на Олимпиаде в Японии завоевал две медали.

Сначала он взял "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем, а затем принес Украине первое "серебро" на 1500 метрах.

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