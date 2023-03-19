"Змейку пониже": Снежана Бабкина засветила татуировку в интимном месте

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса и тренер личного роста, Снежана Бабкина умеет профессионально обнажать души, но также красиво оголяет свое тело.
На странице артистки в Instagram появился пост о том, почему люди боятся быть счастливыми, а взамен выбирают страдания и воссоединение со своей "внутренней жертвой". Однако, убеждена Бабкина, за выбор ругать себя не стоит, ведь важные решения принимаются постепенно.
Философские размышления Снежана сопроводила пикантным фото в черно-белых тонах. На нем артистка стоит у окна и задумчиво смотрит вдаль. На ее лице играет загадочная полуулыбка, которая дарит надежду.
Одета Бабкина в мини-шорты с завышенной талией и кофту на змейке. Застежку она опустила так низко, что стала видна ее татуировка на грудной клетке и соблазнительные очертания бюста.
В комментариях, помимо слов благодарности за положительную установку, поклонники Снежанны также наперебой хвалят ее утонченный стиль, а некоторые даже требуют расстегнуть кофту пониже.
Ранее украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала плоский животик и поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе.
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