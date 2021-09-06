Злата Огневич раскрыла, как шоу Холостячка изменила ее личную жизнь

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская певица Злата Огневич раскрыла результаты шоу Холостячка, которые изменили ее жизнь. Певица сделала для себя очень важные выводы после финала шоу.

Злата Огневич рассказала в интервью Телеграф, что наконец-то поняла, почему у нее были неудачи в личной жизни и проблемы с мужчинами. Также она призналась, что начинается шоу невероятно - мужчины начали ее поражать с первой вечеринки.

"Во время первой вечеринки - знакомства с мужчинами - происходили какие-то невероятные вещи! Никогда не думала, что за один вечер могу полетать на вертолете, нырнуть в океан за жемчужиной, побывать на концерте… Ко мне даже приехал настоящий принц на белом коне! Я никогда не могла представить, что все это может произойти в моей жизни за один вечер", — делится переживаниями Злата.Читайте такжеХолостячка 2021 - назвали всех участников шоу Холостячка 2 на СТБ

Она тепло поблагодарила создателей шоу и сказала, что смогла понять, почему у нее раньше отношения заходили в тупик. Теперь девушка начала совершенно иную жизнь.

"Я невероятно благодарна продюсерам проекта и всей творческой команде за такой шанс начать новый этап своей жизни, познать себя как можно глубже, узнать об отношениях между мужчиной и женщиной. Главное, что я себе ответила на вопрос, почему у меня не складывались отношения с бывшими. Я теперь знаю ответы на эти вопросы, но это чуть позже", - сказала Злата.

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Она отказалась даже намекнуть на то, встретила она мужчину своей мечты на Холостячке, или нет.

"Все мужчины взяли очень высокую планку. Могу сказать, что этот сезон Холостячки будет очень интересным, невероятно ярким, эмоциональным и очень экстремальным. Уже с нетерпением жду премьеры. Главный вопрос, который всех интересует: "Встретила ли я мужчину своей мечты?" Вы об этом узнаете в декабре", — отвечает певица.

Напомним, что шоу Холостячка 2021 выходит на СТБ 18 сентября в 19-00.

Звездой шоу стала участница Евровидения Злата Огневич, которая искала свою любовь.