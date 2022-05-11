Злата Огневич намекнула на новый роман после слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентации

Злата Огневич намекнула на новый роман / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич, после слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентации, заинтриговала поклонников двусмысленными рассуждениями.

В сторис на своей странице в Instagram артистка выложила фотографию, сделанную после пробуждения. На снимке она позирует в спальне - волосы растрепаны, на губах играет легкая улыбка.

Утренний кадр она подписала: "Как почувствовать сердце? - Отдать его другому человеку".

Поклонники Огневич углядели в этом намек на то, что певица наконец нашла достойного кандидата, которому без страха вверила свое одинокое сердце, и теперь ее личная жизнь налаживается.

Другие же предполагают, что романтической составляющей в этом фото нет, а певица намекала, что отдала свое сердце Украине, охваченной войной, и ради нее просыпается каждое утро.

Сама же певица продолжает держать интригу и о своих романтических приключениях не распространяется.

Злата Огневич намекнула на новый роман / instagram.com/zlata.ognevich

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