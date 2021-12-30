Злата Огневич маняще раскинулась на кровати в белом платье, из которого грудь так и рвется наружу

В предновогодней суете певица не забыла побаловать фанатов своей восхитительной красотой и стилем.
В преддверии новогодних праздников певица Злата Огневич решила порадовать поклонников новыми фотографиями.
Для фотосессии артистка выбрала лаконичный, но соблазнительный образ. Огневич примерила белое платье с корсетом из сверкающих камней и очень глубоким декольте.
Вероятно, такую Снегурочку желал бы видеть на своем новогоднем празднике каждый.
В платье с манящим вырезом, из которого грудь певицы так и рвалась наружу, Злата Огневич позировала, лежа на огромной кровати в томных позах.
"Столько всего нужно успеть сегодня! А еще и елочку нарядить", - подписала серию соблазнительных фотографий певица.
Поклонники артистки пожелали ей успешно справиться с предновогодней суетой, а также отвесили массу комплиментов ее сногсшибательному образу:
"Златочка! Как всегда Прекрасна и СЕКСИ!"
"Такая красивая, хоть картины с тебя пиши!"
"Весна в твоих глазах, лето в характере, стиль в образе и женственность в каждом жесте".
"Злата! Вы пример для всех девушек!!! На вас хочется смотреть...❤️"Читайте такжеЗлата Огневич без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах и нарядах
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