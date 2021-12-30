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Злата Огневич маняще раскинулась на кровати в белом платье, из которого грудь так и рвется наружу

30 декабря 2021, 02:58
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В предновогодней суете певица не забыла побаловать фанатов своей восхитительной красотой и стилем.

Злата Огневич показала глубокое декольте в постели / instagram.com/zlata.ognevich

В преддверии новогодних праздников певица Злата Огневич решила порадовать поклонников новыми фотографиями.

Для фотосессии артистка выбрала лаконичный, но соблазнительный образ. Огневич примерила белое платье с корсетом из сверкающих камней и очень глубоким декольте.

Вероятно, такую Снегурочку желал бы видеть на своем новогоднем празднике каждый.

В платье с манящим вырезом, из которого грудь певицы так и рвалась наружу, Злата Огневич позировала, лежа на огромной кровати в томных позах.

"Столько всего нужно успеть сегодня! А еще и елочку нарядить", - подписала серию соблазнительных фотографий певица.

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Злата Огневич в соблазнительном белом платье / instagram.com/zlata.ognevich

Поклонники артистки пожелали ей успешно справиться с предновогодней суетой, а также отвесили массу комплиментов ее сногсшибательному образу:

"Златочка! Как всегда Прекрасна и СЕКСИ!"

"Такая красивая, хоть картины с тебя пиши!"

"Весна в твоих глазах, лето в характере, стиль в образе и женственность в каждом жесте".

"Злата! Вы пример для всех девушек!!! На вас хочется смотреть...❤️"Читайте такжеЗлата Огневич без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах и нарядах

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