Жизель Бюндхен в откровенных бикини впервые рассказала про болезненный развод с мужем-спортсменом

Бразильский ангел Victoria's Secret только учится жить в одиночестве, но свою великолепную форму она не утратила даже на фоне стресса.

Жизель Бюндхен снялась для обложки Vanity Fair в купальнике, и рассказала про развод / instagram.com/gisele

Бразильская супермодель, бывший ангел Victoria's Secret и актриса Жизель Бюндхен стала новой героиней обложки гламурного издания Vanity Fair. Однако для глянца она решилась обнажить не только свое тело, но и душу.

Впервые модель откровенно рассказала про свой развод с игроком в американский футбол Томом Брэди, за которым была замужем с 2009 года. По слухам их разрыв, который произошел в октябре 2022 года, был связан с нежеланием футболиста покидать крайне опасный для жизни спорт.

"Как говорится, это лишь одна маленькая деталь из целой картины. Эта ситуация - не черно-белая", - говорит Бюндхен. Впрочем, "целую картину" рисовать изданию она не стала. Больше модель рассказала про свое эмоциональное состояние после расставания с возлюбленным.

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"Во многом это так больно потому что, ты представляешь течение своей жизни, знаешь, какой она должна быть и ты на самом деле приложила все усилия, которые могла", - поделилась Жизель, и подчеркнула, что считает свою холостяцкую жизнь перерождением. "Я не хочу быть ограниченной в чем-то. Я хочу расправить свои крылья и лететь. Это как умереть и родиться заново", - подчеркивает Бюндхен.

На обложке Vanity Fair (и в целом для нового номера), модель появилась в различных купальниках под знойным солнцем, которое заливало кадры золотистым свечением, так гармонично сочетаемым с белокурыми волосами и бронзовой кожей бразильской красавицы.

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