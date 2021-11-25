"Живой Кен" дерзко обнажил необъятную грудь после операции по смене пола

Как "живой Кен" выглядит после смены пола / instagram.com/jessicaalvesuk

Трансгендерная женщина Джессика Алвес, ранее известная, как "живой Кен" Родриго Алвес, завершила свой переход в январе 2020 года. С тех пор британо-бразильская медиадива не может нарадоваться новому телу и с удовольствием демонстрирует его при каждом удобном случае.

Впрочем внешность у Алвес и вправду незаурядная: многочисленные пластические операции, которыми она была одержима из-за дисморфофобии еще будучи Родриго, превратили Джессику в подобие живой куклы.

Однако она безмерно довольна новым телом: Алвес осознавала себя в женском роде еще с раннего детства, но давление семьи и общества не позволяло ей проявить себя в полной мере. К 37 годам она решила наплевать на условности и сделать операцию по смене пола, чтобы наконец обрести себя.

Итак, обновленная Джессика теперь вновь не сходит со страниц таблоидов. Теперь благодаря откровенным фотографиям, которыми время от времени балует своих преданных поклонников.

На свежих кадрах Алвес обнажила свою необъятную грудь. Пост она подписала: "Для красоты нет лучше косметики, чем счастье".

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Джессика Алвес снялась топлес / instagram.com/jessicaalvesuk

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