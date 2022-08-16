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"Женщина-кошка" Хэлли Берри показала пышную грудь в прозрачном топе в честь Дня рождения

16 августа 2022, 02:42

Свои 55 актриса встретила в изящных кружевах.

Хэлли Берри
Хэлли Берри показала пышную грудь в кружевном топе / instagram.com/halleberry

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри 14 августа отпраздновала День рождения. Артистке исполнилось 55 лет.

Это знаменательное событие она решила отметить соблазнительным снимком, которым поделилась на своей странице в Instagram. "Чувствую столько благодарности и любви в этот день! Вау!" - написала актриса.

Свой 55-ый День рождения Берри отметила в кружевном полупрозрачном топе с очень глубоким декольте. Образ она дополнила крупными серьгам. На праздничном фото актриса позирует без макияжа.

Однако Берри не забыла об укладке. Волосы, подкрашенные в серебристый цвет, она завила в мелкие кудри.

Хэлли Берри
Хэлли Берри показала пышную грудь в кружевном топе / instagram.com/halleberry

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