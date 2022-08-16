"Женщина-кошка" Хэлли Берри показала пышную грудь в прозрачном топе в честь Дня рождения

Хэлли Берри показала пышную грудь в кружевном топе / instagram.com/halleberry

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри 14 августа отпраздновала День рождения. Артистке исполнилось 55 лет.

Это знаменательное событие она решила отметить соблазнительным снимком, которым поделилась на своей странице в Instagram. "Чувствую столько благодарности и любви в этот день! Вау!" - написала актриса.

Свой 55-ый День рождения Берри отметила в кружевном полупрозрачном топе с очень глубоким декольте. Образ она дополнила крупными серьгам. На праздничном фото актриса позирует без макияжа.

Однако Берри не забыла об укладке. Волосы, подкрашенные в серебристый цвет, она завила в мелкие кудри.

Хэлли Берри показала пышную грудь в кружевном топе / instagram.com/halleberry

Ранее украинская актриса и певица, звезда сериала Школа, 21-летняя Анна Тринчер показала новые татуировки в интимных местах, из-за чего столкнулась с осуждением подписчиков.

Также украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева показала юмористично-познавательный ролик о крайне важном аспекте жизни каждого взрослого украинца - о любви.

Другие новости: