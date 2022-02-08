Жена Влада Ямы в сексуальном боди показала то, что видел только муж

Лилиана Яма снялась в сексуальном боди / instagram.com/liliya_yama

Жена хореографа, танцора и телеведущего Влада Ямы Лилиана побаловала поклонников соблазнительным фото в необычном наряде.

Лилия - весьма привлекательная женщина, и ей нет необходимости полностью обнажаться, чтобы заставить сердца окружающих биться быстрее от восторга.

На ее странице в Instagram нет большого количества эротичных фотографий; максимум Ямы - фото в купальнике.

Поэтому для поклонников пары было большой неожиданностью увидеть Лилию в пикантном наряде.

На снимках жена Влада Ямы в телесном боди с орнаментами "под татуировки", обнажающем ее идеально округлые ягодицы, и черных ботфортах, которые подчеркнули стройные ножки, позирует в призывных позах.

Реклама

Лилия Ямв показала ягодицы в телесном боди / instagram.com/liliya_yama

Фанаты Лилианы не поскупились на комплименты, и были рады видеть ее в таком горячем амплуа:

"Воу воу, полегче! это же пожар!"

"Ох ,Влад, жена - огонь! Беги домой , бегиииии❤️❤️❤️"

"Лилия, ты неотразима в любом образе, но этот - круть))"

"Неожиданно от Лилии! Но очень круто!"

"Огненная тигрица!"

Жена Влада Яма снялась в эротической фотосессии / instagram.com/liliya_yama

Читайте такжеПугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певиц

Ранее Даша Астафьева в красных чулках раздвинула ноги и показала свое место для поцелуев.

Другие интересные новости: