Жена Влада Ямы в сексуальном боди показала то, что видел только муж

Лилиане очень к лицу образ огненной тигрицы.
Жена хореографа, танцора и телеведущего Влада Ямы Лилиана побаловала поклонников соблазнительным фото в необычном наряде.
Лилия - весьма привлекательная женщина, и ей нет необходимости полностью обнажаться, чтобы заставить сердца окружающих биться быстрее от восторга.
На ее странице в Instagram нет большого количества эротичных фотографий; максимум Ямы - фото в купальнике.
Поэтому для поклонников пары было большой неожиданностью увидеть Лилию в пикантном наряде.
На снимках жена Влада Ямы в телесном боди с орнаментами "под татуировки", обнажающем ее идеально округлые ягодицы, и черных ботфортах, которые подчеркнули стройные ножки, позирует в призывных позах.
Фанаты Лилианы не поскупились на комплименты, и были рады видеть ее в таком горячем амплуа:
"Воу воу, полегче! это же пожар!"
"Ох ,Влад, жена - огонь! Беги домой , бегиииии❤️❤️❤️"
"Лилия, ты неотразима в любом образе, но этот - круть))"
"Неожиданно от Лилии! Но очень круто!"
"Огненная тигрица!"
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