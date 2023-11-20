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Жена Тигипко показала "богатое" декольте, в котором можно утонуть

Анна Подгорная
20 ноября 2023, 02:00
Солнечный свет переливался на полном бюсте Аллы Зиневич нежными персиковыми оттенками загара.
Алла Зиневич
Алла Зиневич показала завораживающее декольте в белом платье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Блог третьей жены украинского предпринимателя, бизнесвумен Аллы Зиневич в Instagram больше похож на модельное портфолио - она часто снимается для разных кампейнов, но и много профессиональных фото делает для своего удовольствия.

К тому же жена Тигипко очень фотогенична, а оставлять такой талант и природные данные неиспользованными - преступление против красоты. Поэтому Алла сверкает и ослепляет своей неотразимостью подписчиков с особым усердием.

К примеру недавно она поделилась залитым солнцем снимком, на котором позирует, сидя за столиком с запотевшим бокалом белого вина. Солнечный свет играет на мягком загаре Зиневич, который прекрасно оттеняет белоснежное платье с очень глубоким декольте. Оно, благодаря корсету, делает ее бюст еще более пышным.

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Волосы Зиневич, будто мокрые от морского бриза, она заколола на затылке. На ее лице играет спокойная улыбка, и она уверенно смотрит вперед. "Смотрю в светлое будущее", - подписала снимок Алла Зиневич.

Алла Зиневич
Алла Зиневич показала завораживающее декольте в белом платье / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Ранее украинская певица Alyosha, она же Елена Тополя, показала дерзкий образ в стиле нулевых. Поклонники не ожидали увидеть артистку в таком непривычном для нее луке.

Также 65-летняя американская певица Мадонна примерила на себя дерзкий образ невесты в первую брачную ночь, и не смогла скрыть обнаженный бюст под фатой.

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