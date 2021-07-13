Жена Сергея Лещенко показала грудь и взбудоражила Сеть жарким фото

DJ Nastia / Instagram

DJ Nastia, которая весной ездила на концерт в Москву и предстала в БДСМ-наряде, снова решила поразить поклонников.

Супруга члена Набсовета Укрзализныци Сергея Лещенко в Instagram продемонстрировала свой бюст и загорело тело на специфическом селфи.

Анастасия Топольская показала крупным планом бюст, который полностью не вместился в крошечный купальник, а также посветила своими татуировками и в полной мере поклонникам оценить ее бедра. Она сняла селфи сверху вниз, пока сидела на табуретке на балконе.

"Проснулась после долгой бессонной поездки на автобусе и наслаждаюсь отдыхом на балконе в эти летние дни... Много работы - подготовка пластинок Scary Beautiful. Также большое событие в Kyiv NECHTO x (TBA) 02.10 и еще одно новое направление лейбла, где электронная музыка сливается с академической.

Ищу новые треки для своего сета на следующие выходные и продолжаю слушать свои демо. Напряженные дни! Было интересно, что во время пандемии у меня не было меньше работы, чем до нее… Скоро появится много новых интересных вещей!", - пишет она к фото.

DJ Nastia / Instagram

"Ого", "Прекрасная", "Ошеломляющая", "Прекрасные глаза", "Прелесть", "Красотка", "Настюха топчик, как всегда. Уже банально об этом говорить", "Девушка мечты", "Настюха, ты секси", - пишут ей в комментариях к фото на разных языках.

Напомним, что в мае Анастасия Топольская эпатировала публику развратным образом БДСМ-проводницы, который вызвал скандал в Сети.