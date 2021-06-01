Жена Реброва сексуально показала тело пока загорала в Турции

Анна Реброва / instagram.com/annarebrova31/

Жена украинского тренера и нападающего Сергея Реброва Анна часто любит баловать поклонников откровенными фото с отдыха в жарких странах, куда они с Сергеем отправляются отдыхать.

Девушка обладает шикарной фигурой и формами, и не стесняется показывать себя как есть - во всей красе на откровенных и не очень фото.

Она засветила свое красочное бикини-ниточки сататового цвета, в котором отдыхала в Турции. Жена футболиста приняла соблазнительные позы, чтобы идеально продемонстрировать длинные стройные ноги и аппетитные прелести под удачным ракурсом.

"Слияние с природой", - подписала она один из снимков.

Анна Реброва / instagram.com/annarebrova31/

Анна Реброва / instagram.com/annarebrova31/

Анна вместе с Сергеем Ребровым уже 11-й год. У них растут сыновья – Александр, которому два годика, и Никита, которому скоро исполнится 5 лет.

Это второй брак бывшего динамовца. В первом у него родился сын Дмитрий, которому уже 20 лет.