Жена футболиста Динамо засветила пышный бюст в бикини

В настоящее время Денис и Валерия наслаждаются отпуском на Мальдивах.
Жена голкипера киевского Динамо и сборной Украины Дениса Бойко Валерия похвасталась пышным бюстом.
Избранница 33-летнего футболиста опубликовала в Instagram фото, на которых она позировала перед камерой в бассейне в эффектном белом купальнике.
В настоящее время Денис и Валерия наслаждаются отпуском на Мальдивах.
Девушку засыпали сотнями восхитительными комментариями и указали на ее невероятную фигуру.
Накануне жена игрока Динамо поделилась другими пикантными фото с отдыха, на которых она загорает на гамаке в зеленом купальнике.
Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков также показал яркие фото со своей девушкой Романой.
Футболист также отдыхает на Мальдивах.
На снимках 24-летний вингер и его избранница в купальнике позировали на камеру на пляже.
"Благословен видеть эту красоту", - написал Виктор в комментарии к посту.
Ранее писали, что журналистка и телеведущая Дарья Савина, жена защитника донецкого Шахтера и игрока сборной Украины Валерия Бондаря, продемонстрировала шикарную фигуру во время отдыха.
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