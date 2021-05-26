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Жена Джейсона Стейтема засветила напряженные соски на селфи в примерочной

26 мая 2021, 02:59

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли побаловала поклонников пикантными нарядами.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw/

Ангел Victoria's Secret шикарная блондинка Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась с поклонниками обновками. Недавно она решила запустить собственный бренд одежды, и подготовила для выпуска новую линию обуви.

Однако, маркетинг - вещь непростая, так что для рекламы девушка сама устроила показ на себе, устроив фотосессию в примерочной. Из инструментов был телефон, набор шикарных нарядов и отсутствие лифчика. Из рекламируемой коллекции - обувь.

"Моя коллекция обуви #GIAxRHW оформлена в 10 стилях. Доступны все образы и стили обуви", - написала Роузи в Instagram. Однако, ее поклонники написали, что все равно смотрели не на ее обувь.

Для показа девушка выбрала костюмы и платья, которые произвели фурор - оказывается ее туфли и босоножки отлично идут совершенно под разные наряды.

Модель традиционно не стала надевать лифчик, так что облегающие платья обольстительно обтянули ее грудь, и продемонстрировали напряженные соски.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw/
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw/
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw/
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw/

Поклонники высоко оценили оба ее таланта, отображенные на фото - и модели и дизайнера, и завалили комплиментами и благодарными комментариями.

Кто-то даже написал, что "полетел покупать" ее наряды.

Фотосессия Роузи набрала почти 300 тысяч лайков и более тысячи комментариев.

Ранее голая жена Джейсона Стейтема показала попу и грудь в сексуальной фотосессии.

Джейсон Стэтхэм новости шоу бизнеса
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