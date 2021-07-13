Жена Цекало без лифчика показала грудь перед зеркалом в своей студии

Дарина Эрвин / Instagram

Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин - любительница похвастаться соблазнительными формами и впечатлить поклонников своей красотой и чувством стиля.

Дарина в Instagram часто показывает то шикарную внешность в наряде, где критически не хватает одежды, то легкие летние платья, которые подчеркивают ее фигуру, то и рабочие моменты - начиная от наброском и картин и заканчивая до оголенных фото, которые делаются в ее студии.

Дарина в своем Instagram снова засветилась без лифчика за работой с мольбертом. Девушка не показала, что именно она рисует, но зато посветила загорелой грудью, которую небрежно прикрыла рукой и засветила голую спину в зеркале за собой.

"Ваше искусство не в том, скольким людям оно нравится, Речь идет о том, насколько вы правдивы с самим собой, и вы никогда не должны торговать честностью в пользу относительности", - пишет она.

Дарина Эрвин / Instagram

"Супер", "Богиня", "Прекрасно", "Какая прелесть", "Секси", "Нет слов", "Хорошая секси фотка", - пишут ей в комментариях.

Напомним, с 2019 года Дарина замужем за Александром Цекало и живет преимущественно в США и Европе.

Напомним, Дарине почти 30 лет, которые она будет отмечать 18 июля. Родом девушка из Казахстана, но сейчас живет и работает с мужем в США.