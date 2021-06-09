УкрРус
  1. Главная
  3. Stars

Жена Билла Гейтса поведала о "прелестях" семейной жизни с миллиардером

9 июня 2021, 18:29

Представитель 56-летней Мелинды заявил, что ни она, ни кто-то другой по ее указанию никогда не нанимал частного детектива, чтобы шпионить за мужем.

Гейтс
Супруга Гейтсва знала об его изменах / Reuters

Мелинда Гейтс призналась в том, что знала об изменах своего супруга, миллиардера Билла Гейтса. Как пишет Vanity Fair, человек из ее окружения нанял частного детектива для расследования задолго до их развода.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что романы Гейтса не были секретом для окружающих. В течение многих лет об этом ходили слухи в Microsoft.

Бывший сотрудник Гейтса уточнил, что поводом для подозрений стали частые смены машин. Иногда Билл приезжал на работу на Mercedes, а через час покидал офис на золотистом Porsche, который пригоняли сотрудники службы безопасности.

"Мы все предполагали, что это было в те моменты, когда он проводил время с женщинами. Я знал, что у него было много выездных встреч, которых не было в его рабочем календаре", – рассказал собеседник журнала.

При этом неясно, насколько информация о неподобающем поведении Гейтса повлияла на решение Мелинды подать на развод. Близкие к паре источники утверждают, что они годами жили раздельно, а расторжение брака отложили до тех пор, пока младшая дочь закончит среднюю школу.

Представитель 56-летней Мелинды заявил, что ни она, ни кто-то другой по ее указанию никогда не нанимал частного детектива, чтобы шпионить за мужем. Представитель бизнесмена также отрицает все слухи, порочащие честь и репутацию Гейтса.

Читайте такжеБилл Гейтс разводится с женой после 27 лет совместной жизни

Как ранее писал Главред, американский предприниматель, филантроп, один из создателей Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что если в 2021 году сделать доступными как можно больше вакцин от коронавируса COVID-19, то конец пандемии возможен через год.

Если появится как много больше доступных вакцин, то к 2022 году пандемия закончится даже в развивающихся странах.

измена Билл Гейтс муж-миллионер
Сейчас вы просматриваете новость «Жена Билла Гейтса поведала о "прелестях" семейной жизни с миллиардером». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Tayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамыTayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамы Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное вареньеПятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье На какую опасную болезнь указывают тошнота и головная боль - ответ медикаНа какую опасную болезнь указывают тошнота и головная боль - ответ медика Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках УкраиныВрач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Тина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное бельеТина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное белье

Последние новости

19:29

В Германии обнадежили Украину заявлением о Северном потоке-2

19:28

Названы симптомы выгорания: что с ними делать Видео

19:16

Гороскоп на завтра 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

19:12

10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни Видео

18:37

Состоялся официальный анонс Battlefield 2042: трейлер, скриншоты и дата выхода Фото Видео

Реклама
18:34

Выгнали из дома: в Запорожской области хаски умирает на могиле своего хозяина Видео

18:32

"Шишка" из КГГА угодил в дорожный скандал: почти уперся в нос трамвая, качал права и "дал заднюю" Видео

18:29

Жена Билла Гейтса поведала о "прелестях" семейной жизни с миллиардером

18:22

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

18:04

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина Видео

18:02

В КГГА рассказали, когда подорожает проезд в транспорте и метро Видео

18:00

"Метинвест" строит собственный и уникальный университет в Мариуполе

17:48

Razer выпустила Hammerhead True Wireless X – беспроводные наушники для геймеров Фото

17:45

Украинский летчик-ас рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа: можно отключиться Видео

17:42

По 200 грн за кило: цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней Видео

17:25

Известный украинский летчик-ас: "Планируем экспортировать наши шоу в Китай и в другие страны"

17:20

Атака молний, залитые дома: в Черновцах и на Житомирщине были погодные ЧП

17:16

Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для Золушки

17:13

Эксперт объяснил, почему украинская сталь пользуется спросом в мире

17:09

Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил новый трейлер Видео

Реклама
17:06

Мать спала рядом с телом ребенка: на Ровенщине младенец умер страшной смертью Видео

17:00

Чемпион мира по высшему пилотажу рассказал мечте вернуться в Крым

16:55

Главный налоговик Днепропетровщины Анна Чуб объяснила новый формат работы налоговой

16:54

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

16:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

16:32

Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить Видео

16:21

Наказание РФ, вступление в НАТО и ЕС: Кабмин одобрил стратегию внешней политики Украины

16:14

Туристическая жемчужина: в Украине стартовали работы по возрождению "Хортицы"

16:02

В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Видео

15:57

Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов

15:50

ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке

15:37

В Украину доставили десятки тысяч вакцин Pfizer от коронавируса Видео

15:35

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

15:25

Пригодятся оба. В чем разница между ковид-сертификатом и ковид-свидетельством и как их получить

15:00

На Херсонщине женщину признали в виновной в аварии, в которой погибла ее семья Видео

14:51

Шесть вещей, которые никогда нельзя делать перед пробежкой Видео

14:44

Киевский мост Метро "замер": стало известно о подозрительном предмете

14:30

Украинский боксер Хижняк "размазал" россиянина и выиграл квалификацию на ОИ: видео боя

14:21

В Брюсселе суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича с сыном Видео

14:20

Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE предстал во всех цветах Фото

Реклама
14:12

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

14:10

От завода зависит весь город: как в Авдеевке восстанавливают местный коксохим

14:04

Ляшко рассказал о продлении карантина в Украине Фото

13:46

В магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus Видео

13:31

В страшном ДТП на Херсонщине погиб с семьей известный деятель партии "Свобода" Видео

13:27

Жидкий коллаген: зачем его пить и какие риски Видео

13:19

"Копов вызвала дочь, еще не зная, что папа мертв": за что на Житомирщине расстреляли семью Видео

13:16

В Минкульте окончательно разъяснили насчет концертов Басты и Моргенштерна в Украине Видео

13:01

"Забил до смерти кота": полицейского с Хмельнитчины обвинили в пытках

12:56

Изменения в закон О публичных закупках нужны для строительства Киевской объездной – Варивода

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять