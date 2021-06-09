Жена Билла Гейтса поведала о "прелестях" семейной жизни с миллиардером

Супруга Гейтсва знала об его изменах / Reuters

Мелинда Гейтс призналась в том, что знала об изменах своего супруга, миллиардера Билла Гейтса. Как пишет Vanity Fair, человек из ее окружения нанял частного детектива для расследования задолго до их развода.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что романы Гейтса не были секретом для окружающих. В течение многих лет об этом ходили слухи в Microsoft.

Бывший сотрудник Гейтса уточнил, что поводом для подозрений стали частые смены машин. Иногда Билл приезжал на работу на Mercedes, а через час покидал офис на золотистом Porsche, который пригоняли сотрудники службы безопасности.

"Мы все предполагали, что это было в те моменты, когда он проводил время с женщинами. Я знал, что у него было много выездных встреч, которых не было в его рабочем календаре", – рассказал собеседник журнала.

При этом неясно, насколько информация о неподобающем поведении Гейтса повлияла на решение Мелинды подать на развод. Близкие к паре источники утверждают, что они годами жили раздельно, а расторжение брака отложили до тех пор, пока младшая дочь закончит среднюю школу.

Представитель 56-летней Мелинды заявил, что ни она, ни кто-то другой по ее указанию никогда не нанимал частного детектива, чтобы шпионить за мужем. Представитель бизнесмена также отрицает все слухи, порочащие честь и репутацию Гейтса.

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Как ранее писал Главред, американский предприниматель, филантроп, один из создателей Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что если в 2021 году сделать доступными как можно больше вакцин от коронавируса COVID-19, то конец пандемии возможен через год.

Если появится как много больше доступных вакцин, то к 2022 году пандемия закончится даже в развивающихся странах.