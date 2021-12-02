Жена Бабкина встала на колени перед камерой и обнажила свои манящие прелести

Бабкина показала, что осталось за кадром чувственной фотосъемки / instagram.com/snezhana_babkina

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса и тренер личного роста Снежана Бабкина побаловала поклонников пикантными кадрами с бэкстейджа съемок.

Бабкина - мама троих детей, но стоит отметить, что 36-летняя женщина имеет прекрасную фигуру и любит ее демонстрировать.

Так артистка показала, что осталось за кадром фотосессии легкого эротического характера - в сторис она выложила видео, на котором позирует перед камерами в одних лишь трусиках. Грудь Бабкина целомудренно прикрывает рукой, но на лице играет весьма игривая улыбка.

Несмотря на общее настроение съемки, кадры с Бабкиной не выглядят пошло, скорее нежно и чувственно.

Возможно все дело в белой вязанной кофте, которая придает соблазнительному образу артистки немного мягкого уюта.

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Снежана Бабкина позирует в одних трусиках / instagram.com/snezhana_babkina

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