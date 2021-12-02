Жена Бабкина встала на колени перед камерой и обнажила свои манящие прелести

Актриса показала то, что обычно остается за кадром.
Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса и тренер личного роста Снежана Бабкина побаловала поклонников пикантными кадрами с бэкстейджа съемок.
Бабкина - мама троих детей, но стоит отметить, что 36-летняя женщина имеет прекрасную фигуру и любит ее демонстрировать.
Так артистка показала, что осталось за кадром фотосессии легкого эротического характера - в сторис она выложила видео, на котором позирует перед камерами в одних лишь трусиках. Грудь Бабкина целомудренно прикрывает рукой, но на лице играет весьма игривая улыбка.
Несмотря на общее настроение съемки, кадры с Бабкиной не выглядят пошло, скорее нежно и чувственно.
Возможно все дело в белой вязанной кофте, которая придает соблазнительному образу артистки немного мягкого уюта.
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