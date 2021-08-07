Жена Артура Пирожкова засветила упругие ягодицы в пикантной позе

Анжелика Ревва / instagram.com/angelikarevva/

Жена популярного российского артиста Александра Реввы, который выступает как Артур Пирожков, часто радует поклонников позитивными рассказами, практиками из своего опыта, и соблазнительными формами, над которыми ежедневно работает.

В этот раз Анжелика показала сочные ягодицы и бедра, приняв для фото весьма соблазнительную позу, подогнув коленки и прижав их к груди. Анжелика приняла позу так, что некоторые поклонники подумали, что она голая.

"С греческим миром у меня тёплые и нежные отношения.. Многие из вас уже знают, что я долгое время жила на Кипре..Меня это место наполнило светом, добром, умением мечтать.. и улыбаться людям.. Да! Улыбаться людям, улыбаться друг другу...А вы улыбаетесь приветствуя просто прохожих? Знаете ли, что улыбка притягивает улыбку и положительную энергию, как магнит..Улыбайтесь..." - пишет она.

Анжелика Ревва / instagram.com/angelikarevva/

"Очень крутое фото. Улыбка наше все", "Волшебная", "Красивое фото", "У вас особенная улыбка", "Кажется как будто голышом", - пишут ей поклонники в ответ.

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