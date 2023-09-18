Жара, огонь, пожар: Ирина Федишин оголила ножки в пламенном платье

Такой зажигательности на сцене от певицы не ожидал никто, но фанаты остались в восторге.

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Ирина Федишин похвасталась ножками в красном мини-платье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин известна своими яркими образами, в которых удачно сочетает народный стиль с современными модными веяниями. Новый костюм, который она продемонстрировала на благотворительном концерте в Праге, собрал уже тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.

Федишин похвасталась луком на своей странице в Instagram. Эффектная блондинка выбрала красное мини-платье с яркой геометрической вышивкой и фантазийными вырезами на талии.

Особенное внимание в наряде привлекли рукава-фонарики, которые спускаются до пола, имитируя то ли танцующие языки пламени, то ли огненные волны. Ансамбль дополнили золотистые босоножки на тонкой высокой шпильке.

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Зажигательный образ певицы подчеркнул ее стройную фигуру, но, конечно, отдельных комплиментов заслужили длинные ножки Федишин, которые она игриво и с большим удовольствием демонстрировала на камеру. Лук получился очень привлекательным, но не пошлым или вызывающим.

Ирина Федишин похвасталась ножками в красном мини-платье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ранее колумбийская певица Шакира поддразнила фанатов чудесами гибкости. На свежих фото она в облегающих одеждах с легкостью закидывает ноги себе за голову.

Также удивила фанатов Белла Хадид - одна из самых красивых женщин современности обрилась наголо для модного кампейна и снялась голышом для Heaven by Marc Jacobs.

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