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Зендая без лифчика произвела фурор в кожаном платье эксклюзивно под ее размер груди

3 сентября 2021, 21:02

Звезда Дюны и Эйфории Зендая пришла на фестиваль в очень откровенном наряде.

Зендая
Зендая / Getty Images

На Венецианском кинофестивале произошла премьера фильма Дюна 2021 Дени Вильнева, и на встречу с прессой кинорежиссер пришел вместе с исполнителями ключевых ролей в новой фантастической драме — Тимоти Шаламе, Зендаей, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком, Джошем Бролином и Хавьером Бардемом.

Актриса Зендая посетила фестиваль в коричневое платье Balmain с дерзким разрезом до бедра и украшениями из изумрудов и бриллиантов. У нестандартного дизайна платья Balmain был овальный вырез и сборный лиф, а также юбка в пол с небольшим шлейфом и смелым разрезом, доходившим почти до бедра. Актриса завершила образ острыми туфлями Louboutin того же цвета, что и ее платье, бриллиантовыми заклепками, изумрудным кольцом и эффектным колье в виде змеи.Читайте такжеЭйфория 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет предстоящего сериала

Ее волосы были зачесаны назад с иллюзией влажной текстуры, и Зендая использовала розовые тени для век, черную подводку для глаз, розовый румянец и соответствующий блеск для губ.

Balmain сообщил, что платье было создано из кожи "по точной модели бюста звезды". На фото было заметно это, так как девушка не надевала под платье даже лифчик.

Таким образом Зендая вернула моду на "нюдовые" платья и вызвало к жизни "обнаженную моду" на ближайшее месяцы.

Зендая
Зендая / Getty Images

Ранее в тот день на ней было белое платье Valentino с розовым бантом и черный пиджак.

Зендая
Зендая / Getty Images

Напомним, что в пятницу появился список саундтреков к фильму Дюна 2021 Дени Вильнева

viber
Дюна новости шоу бизнеса новости кино
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