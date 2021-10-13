Заспанная Настя Каменских засветила "верблюжью лапку" в облегающих трениках

Рассеяность с утра сыграла с певицей злую шутку.
Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками очень домашним кадром. Готовясь к утренней тренировке, артистка предстала в достаточно небрежном образе.
На фото в сторис Каменских показала чуть больше, чем следовало. Сонная певица не заметила, как сильно врезались в ее тело тренировочные штаны.
Ранее певицу не единожды упрекали в наличии лишнего веса. Теперь спортивная форма Каменских близка к идеалу. Девушка нередко делится кадрами спортивных тренировок, к которым привлекает и супруга – продюсера Алексея Потапенко, более известного, как Потап.
Продолжает соблюдать здоровый образ жизни Каменских и на отдыхе. Сейчас звездная семейная пара проводит отпуск в Испании.
Утро певицы началось со спортивных упражнений. На фото Каменских без макияжа и с небрежным пучком на голове позирует в гостиничном номере перед тренировкой.
Лицо певицы заспано, для упражнений она выбрала серый спортивный топ и облегающие тренировочные штаны. Их Каменских натянула так высоко, что случайно показала поклонникам так называемую "верблюжью лапку".
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Ранее супруг Каменских раскрыл самые грязные слухи, которые ходят о их паре.