Заспанная Настя Каменских засветила "верблюжью лапку" в облегающих трениках

Настя Каменских промахнулась с выбором наряда / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками очень домашним кадром. Готовясь к утренней тренировке, артистка предстала в достаточно небрежном образе.

На фото в сторис Каменских показала чуть больше, чем следовало. Сонная певица не заметила, как сильно врезались в ее тело тренировочные штаны.

Ранее певицу не единожды упрекали в наличии лишнего веса. Теперь спортивная форма Каменских близка к идеалу. Девушка нередко делится кадрами спортивных тренировок, к которым привлекает и супруга – продюсера Алексея Потапенко, более известного, как Потап.

Продолжает соблюдать здоровый образ жизни Каменских и на отдыхе. Сейчас звездная семейная пара проводит отпуск в Испании.

Утро певицы началось со спортивных упражнений. На фото Каменских без макияжа и с небрежным пучком на голове позирует в гостиничном номере перед тренировкой.

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Лицо певицы заспано, для упражнений она выбрала серый спортивный топ и облегающие тренировочные штаны. Их Каменских натянула так высоко, что случайно показала поклонникам так называемую "верблюжью лапку".

Настя Каменских поделилась неудачным утренним кадром / instagram.com/kamenskux

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Ранее супруг Каменских раскрыл самые грязные слухи, которые ходят о их паре.