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Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от коронавируса

19 октября 2021, 07:37
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Актриса несколько недель боролась с болезнью, но врачам не удалось ее спасти. Похороны актрисы состоятся 19 октября в Тернополе.

Мария Гонта стала жертвой коронавируса/ Фото facebook.com/theatre.te.ua

В Тернополе от осложнений коронавируса умерла заслуженная актриса Украины, лауреат премии имени Марии Заньковецкой Мария Гонта. Артистке было 83 года.

Актриса несколько недель боролась с коронавирусом, передает Zaxid.net.

"Именно осложнения от вирусной инфекции стали причиной смерти", — говорится в сообщении.

На Facebook-странице Тернопольского академического украинского драматического театра имени Т.Г.Шевченко подтвердили смерть артистки.

"18 октября 2021 на 84 году жизни перестало биться сердце великой актрисы, заслуженной артистки Украины Марии Гонты", - говорится в сообщении.

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Журналист Олег Вергелис, в свою очередь, отметил, что артистка "ни на что не жаловалась, кроме времени, которое для всех актрис мира — неумолимо".

"Светлая память замечательной украинской актрисе, которая так и не дождалась звания народной, хотя с позиций истории украинского театра она была действительно народной, как никто другой в это противоречивое время", — написал он в Facebook.

Похороны актрисы состоятся 19 октября в 12:00 в часовне возле церкви святого архистратига Михаила УГКЦ на ул. 15 апреля в Тернополе.

Мария Гонта
Мария Гонта / Фото facebook.com/theatre.te.ua

Мария Гонта сыграла более 100 ролей, среди которых: Маруся Чурай (Девушка из легенды Л. Забашты), Маруся (Дай сердцу волю, заведет в неволю М. Кропивницкого), Катря (Не судилось, Г. Старицкого), Анна (Маруся Богуславка, Г. Старицкого), Мелася (Оборона Буши, Г. Старицкого), Оксана, Одарка (Запорожец за Дунаем, С. Гулака-Артемовского) и другие.

Мария Гонта получила премию им. М. Заньковецкой (2004), орден "Честь и слава Тернопольщины II степени", пожизненную Президентскую стипендию.

Как сообщал Главред, известная советская актриса кино и театра Людмила Купина ушла из жизни 11 октября в возрасте 76 лет. Причиной смерти актрисы медики считают коронавирусную инфекцию.

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