"Замужество ей к лицу!": Дженнифер Лопес засветила упругую грудь в убийственном платье-пеньюаре

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес всегда была особым бриллиантом на небосклоне Голливуда. Многие издания признавали артистку самой красивой и сексуальной, и Джей Ло старается с гордостью носить эти звания.
При этом привлекательность Лопес сохраняет и на "домашних" кадрах без макияжа, и на студийных фото. Ей удается успешно бороться с первыми признаками зрелости на лице, а уж фигура у артистки и вовсе как у юной девушки.
Сейчас Джей Ло посещает множество ток-шоу в рамках рекламной кампании нового фильма со ее участием Моя пиратская свадьба. Недавно артистка показала на своей странице в Instagram, в каком образе она пришла на Шоу Джимми Киммела.
Джей Ло примерила светлое платье бельевого типа с откровенным декольте. Наряд-пеньюар оторочен нежными кружевами и рюшам, и украшен бантом под пышной грудью артистки.
В комментариях ее поклонники заявляют, что брак с Аффлеком благотворно сказался на ее внешности, а платье достойно первой брачной ночи - идеальное сочетание откровенности и нежности.
Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.
Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.
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