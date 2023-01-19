"Замужество ей к лицу!": Дженнифер Лопес засветила упругую грудь в убийственном платье-пеньюаре

53-летняя Джей Ло буквальн светится от счастья на каждом фото.

Дженнифер Лопес показала глубокое декольте в белом платье-пеньюаре / instagram.com/jlo

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес всегда была особым бриллиантом на небосклоне Голливуда. Многие издания признавали артистку самой красивой и сексуальной, и Джей Ло старается с гордостью носить эти звания.

При этом привлекательность Лопес сохраняет и на "домашних" кадрах без макияжа, и на студийных фото. Ей удается успешно бороться с первыми признаками зрелости на лице, а уж фигура у артистки и вовсе как у юной девушки.

Сейчас Джей Ло посещает множество ток-шоу в рамках рекламной кампании нового фильма со ее участием Моя пиратская свадьба. Недавно артистка показала на своей странице в Instagram, в каком образе она пришла на Шоу Джимми Киммела.

Джей Ло примерила светлое платье бельевого типа с откровенным декольте. Наряд-пеньюар оторочен нежными кружевами и рюшам, и украшен бантом под пышной грудью артистки.

В комментариях ее поклонники заявляют, что брак с Аффлеком благотворно сказался на ее внешности, а платье достойно первой брачной ночи - идеальное сочетание откровенности и нежности.

Дженнифер Лопес показала глубокое декольте в белом платье-пеньюаре / instagram.com/jlo

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

Другие новости: