Забыла надеть верх: Вера Брежнева в одних брюках засветила голую грудь

Жена Константина Меладзе игриво позировала на камеру босиком и топлес .
Певица Вера Брежнева игривом настроении показала пикантное фото, которое ранее было доступно, вероятно, лишь близким ее сердцу людям.
На своей странице в Instagram артистка выложила в сторис снимок, на котором стоит вполоборота. На ней лишь черные брюки палаццо и солнцезащитные очки.
Глядя в камеру, Брежнева прикрыла обнаженную грудь обеими руками, будто обнимая себя.
Интригующий кадр она подписала: "Какую фоточку нашла ❤".
К слову, певица редко публикует подобные откровенные снимки. Она всегда не прочь продемонстрировать свое сексуальное тело, однако всегда старается соблюдать рамки приличия. Ведь это тоже талант - оставаться соблазнительной, хвастаться фигурой, уверенно носить мини, но при этом не терять свое лицо.
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