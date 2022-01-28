Забыла надеть верх: Вера Брежнева в одних брюках засветила голую грудь

Брежнева снялась топлес / instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева игривом настроении показала пикантное фото, которое ранее было доступно, вероятно, лишь близким ее сердцу людям.

На своей странице в Instagram артистка выложила в сторис снимок, на котором стоит вполоборота. На ней лишь черные брюки палаццо и солнцезащитные очки.

Глядя в камеру, Брежнева прикрыла обнаженную грудь обеими руками, будто обнимая себя.

Интригующий кадр она подписала: "Какую фоточку нашла ❤".

К слову, певица редко публикует подобные откровенные снимки. Она всегда не прочь продемонстрировать свое сексуальное тело, однако всегда старается соблюдать рамки приличия. Ведь это тоже талант - оставаться соблазнительной, хвастаться фигурой, уверенно носить мини, но при этом не терять свое лицо.

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Вера Брежнева показала стильный лук, прикрыв голую грудь руками / instagram.com/ververa

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