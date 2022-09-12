Юрий Горбунов показал беременную Катю Осадчую и поздравил жену с особым семейным днем

Юрий Горбунов поздравил Катю Осадчую с Днем рождения / instagram.com/gorbunovyuriy

Сегодня украинская ведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая отмечает свой 39-ый День рождения. С важным праздником возлюбленную поспешил поздравить ее супруг, шоумен и ведущий Юрий Горбунов.

На своей странице в Instagram он опубликовал фотохронику их семейной жизни - портреты Осадчей, совместные сэлфи и студийные снимки, беременные фото ведущей, их общие сыновья Иван и Даниил.

Все радости, которые принесла ему его звездная супруга, Горбунов отобразил в этих кадрах. Свою благодарность Осадчей он выразил в трогательной подписи.

Видео дня

"С Днем рождения, любимая! В нашей семье 12 сентября имеет особое значение!! Это твой день!! Я очень хочу, чтобы все твои замыслы, проекты, мечты и желания всегда сбывались!! Ты заслуживаешь всего наилучшего!! Спасибо тебе за наших детей, за наших мальчишек!! За то, что ты такая замечательная мама! Помни - я всегда рядом!! Люблю тебя безгранично!! И пусть поскорее наступит Великая Победа!" - пишет Горбунов.

Катя Осадчая поспешила ответить на нежное послание от любимого мужа: "Юра, спасибо тебе за твою заботу, любовь и за наших мальчиков ❤️".

Поклонники звездной пары присоединяются к поздравлениям в комментариях:

"Катя, з Днем Народження. Миру і міцного здоров’я!"

"Вітаю. Миру і здоров'я вам всім ❤️❤️❤️"

"ПОЗДОРОВЛЯЄМО обох з Днем народження вашої берегині! Бажаємо мирного НЕБА і вічного кохання".

"С Днём Рождения вашу прекрасную женщину , жену и маму ваших детей ❤️"

"З днем народження! Такі гарні слова від чоловіка, відразу відчувається чисте кохання".

"Пупсики ❤️Счастья Вам! Вашей семье!❤️"

Ранее украинская певица, модель, актриса, Миссис Мира и волонтерка Камалия рассказала, что ее двоюродная сестра Юлия служит в ВСУ на фронте связисткой.

Также совершивший каминг-аут, как бисексуал, участник 2 сезона Холостячки со Златой Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич рассказал, кто из соперников на проекте ему нравился, как мужчина.

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