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Янина Соколова в мокром нижнем белье объявила сеанс снятия порчи из ванной

11 июня 2022, 04:24

Ведущая буквально загипнотизировала фанатов необычным образом.

Янина Соколова снялась в ванной в нижнем белье / facebook.com/yanina.sokolova

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова показала пикантное фото прямиком из ванной комнаты, чем немало заинтриговала своих зрителей и поклонников. На ее личной странице в Facebook появилось фото, на котором она сидит в нижнем белье в ванной, наполненной водой и пеной.

На заднем фоне Соколова выставила портрет Вячеслава Черновола, советского диссидента, с надписью Ukraine begins with you (Украина начинается с тебя). В подписи к фото ведущая предложила при помощи ее фото излечиться от порчи и зарядиться на желание работать.

"Что-то вижу кое-кто из вас затосковал, и я подумала, что давно не заряжала вас утром фотографией "антипорчи". Короче, это оно. Смотрите 2 минуты в глаза мне, потом минуту Вячеславу. И порча снята. Появляется снова желание жить и [работать - неценз.]. Почувствовали? Все, идите и будьте счастливы. Все будет хорошо", - написала журналистка.

Позже она призналась - из-за постоянных угроз ракетного обстрела в Киеве и воздушных тревог, выпуски ее шоу приходится снимать с соблюдением правил безопасности.

Поэтому она в ванной комнате - на шее Соколовой видна петличка микрофона. Очевидно ведущая решила совместить приятное с безопасным и записывать новый выпуск прямиком из ванной.

Янина Соколова снялась в ванной в нижнем белье / facebook.com/yanina.sokolova

В комментариях фанаты Соколовой честно признались - было сложно сконцентрировать внимание на чем-то еще, кроме ее привлекательного внешнего вида:

"Дивився всі три хвилини онлі на Яніну. Потім притулився, не втримався".

"Нереально крута Яніна і Чорновіл! Вибухова суміш".

"Такий вродливий камертон дня... Попри усе - народжується у серці музика..!"

"Гарна жінка то є неймовірно гарна жінка, і ніяке бомбування те не зіпсує!!! Україна була, є і буде - Слава Україні!!!"

"Захоплююсь, Яніна ви чудо".

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