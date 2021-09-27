"Я чувствовал любовь": MELOVIN признался, что первый секс у него был в прошлом году

Певец удивил не только своих поклонников / instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN, который недавно признался в своей нетрадиционной ориентации, рассказал, что первый секс у него был в прошлом году.

Во время четвёртого эфира шоу "Танці з зірками" участники проекта делились своими секретами, которые могли не знать даже самые близкие люди. Константин (настоящее имя певца) сделал откровенное признание про свой первый сексуальный опыт, который, как оказалось, он получил в 23-летнем возрасте.

"Такие бывают! С кем угодно я не хотел, мне не нравятся свободные отношения просто ради секса. Я чувствовал любовь, а это совершенно разные вещи. Когда ты не комплексуешь и доверяешь партнеру",- откровенно рассказал артист.

Свой танец в четвертом эфире певец в шутку сравнил с первым сексом в жизни.

"Но он будет успешным", – рассмеялся MELOVIN.

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Ранее мы рассказывали, что на фестивале Atlas Weekend 2021 представитель Украины на Евровидении Melovin совершил квир-каминг-аут. Он признался, что бисексуал, и ему нравятся и девушки и парни. Сделал он это при помощи жаркого поцелуя с участницей Топ-модели по-украински Марго и мужчины-модели в конце своей последней песни.