"Я больше не комплексую": Тринчер похвасталась телом в полупрозрачном белье

Тринчер похвасталась телом в полупрозрачном белье / instagram.com/annatrincher_official/

Певица Анна Тринчер, которая зимой сделала пластическую операцию по увеличению груди, продолжает хвастаться результатом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимки, для которых позировала в нижнем белье из полупрозрачной ткани.

"Мое тело – мой храм! И я знаю, что нужно много работать, но!", – написала она.

instagram.com/annatrincher_official/

Анна подчеркнула, что полюбила свое тело и больше не комплексует.

"Самой главное – я его люблю и больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее", – написала она на фото.

instagram.com/annatrincher_official/

Напомним, ранее Тринчер показала свою новую грудь без корсета.

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