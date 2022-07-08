"Я больше не комплексую": Тринчер похвасталась телом в полупрозрачном белье

Певица испытывала дискомфорт, но теперь не стесняется своей фигуры.
Певица Анна Тринчер, которая зимой сделала пластическую операцию по увеличению груди, продолжает хвастаться результатом.
На своей страничке в Instagram она опубликовала снимки, для которых позировала в нижнем белье из полупрозрачной ткани.
"Мое тело – мой храм! И я знаю, что нужно много работать, но!", – написала она.
Анна подчеркнула, что полюбила свое тело и больше не комплексует.
"Самой главное – я его люблю и больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее", – написала она на фото.
Напомним, ранее Тринчер показала свою новую грудь без корсета.
Читайте также:
- "Волосы дыбом и мурашки": Тринчер показала захватывающий подарок от возлюбленного
- Анна Тринчер в купальнике похвасталась "новой" сочной грудью
- Анна Тринчер в пиджаке на голое тело заставила фанатов трепетать от восторга
Автор: Сергей Коломиец