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Вышел тизер 3 сезона Нарко: Мексика - финального для сериала

14 сентября 2021, 10:23

Телесервис Netlix завершает целую эпоху последним сезоном сериала Нарко Мексика.

Нарко Мексика 3 сезон
Нарко Мексика 3 сезон - дата выхода и трейлер / Netflix

Телесервис Netflix определился с выходом финального сезона сериала Нарко Мексика, который является спин-оффом культового сериала Нарко.

Теперь известно, какой будет сюжет сериала, который должен был показать результаты 2 сезон - когда Феликс Гальярдо попытался противостоять управлению по борьбе с наркотиками.

Тизер засветил реальные экшн-сцены, где будут взрывы, преследования и настоящую полномасштабную войну.

Нарко: Мексика 3 сезон - актеры и роли

  • Диего Луна — Мигель Анхель Феликс Гальярдо, лидер картеля Гвадалахары;
  • Хосе Мария Язпик в роли Амадо Каррильо Фуэнтеса, партнера Феликса, племянника Нето (повторяя его роль из Narcos);
  • Мэтт Летчер в роли Хайме Кейкендалла;
  • Алехандро Эдда в роли Хоакина "Эль Чапо" Гусмана;
  • Скут МакНейри, как Уолт Бреслин, агент DEA, рассказчик истории;
  • Альфонсо Досал в роли Бенджамина Арельяно Феликса;
  • Майра Эрмосильо в роли Энедины Арельяно Феликса;
  • Мануэль Масалва в роли Рамона Арельяно Феликса;
  • Горка Ласаоса в роли Эктора Луиса Пальмы Салазара;
  • Альберто Амманн в роли Хелмера "Пачо" Эрреры;
  • Флавио Медина в роли Хуана Гарсиа Абрего;
  • Фермин Мартинес в роли Хуана Хосе "Эль Азул" Эспаррагоса Морено;
  • Хесус Очоа в роли Хуана Непомусено Герра;
  • Ноэ Эрнандес в роли Рафаэля Агилара Гуахардо.

Все 10 серий 3 сезона сериала Нарко: Мексика выходят 5 ноября 2021 года на телесервисе Netflix.

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