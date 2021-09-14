Вышел тизер 3 сезона Нарко: Мексика - финального для сериала

Телесервис Netlix завершает целую эпоху последним сезоном сериала Нарко Мексика.
Телесервис Netflix определился с выходом финального сезона сериала Нарко Мексика, который является спин-оффом культового сериала Нарко.
Теперь известно, какой будет сюжет сериала, который должен был показать результаты 2 сезон - когда Феликс Гальярдо попытался противостоять управлению по борьбе с наркотиками.
Тизер засветил реальные экшн-сцены, где будут взрывы, преследования и настоящую полномасштабную войну.
Нарко: Мексика 3 сезон - актеры и роли
- Диего Луна — Мигель Анхель Феликс Гальярдо, лидер картеля Гвадалахары;
- Хосе Мария Язпик в роли Амадо Каррильо Фуэнтеса, партнера Феликса, племянника Нето (повторяя его роль из Narcos);
- Мэтт Летчер в роли Хайме Кейкендалла;
- Алехандро Эдда в роли Хоакина "Эль Чапо" Гусмана;
- Скут МакНейри, как Уолт Бреслин, агент DEA, рассказчик истории;
- Альфонсо Досал в роли Бенджамина Арельяно Феликса;
- Майра Эрмосильо в роли Энедины Арельяно Феликса;
- Мануэль Масалва в роли Рамона Арельяно Феликса;
- Горка Ласаоса в роли Эктора Луиса Пальмы Салазара;
- Альберто Амманн в роли Хелмера "Пачо" Эрреры;
- Флавио Медина в роли Хуана Гарсиа Абрего;
- Фермин Мартинес в роли Хуана Хосе "Эль Азул" Эспаррагоса Морено;
- Хесус Очоа в роли Хуана Непомусено Герра;
- Ноэ Эрнандес в роли Рафаэля Агилара Гуахардо.
Все 10 серий 3 сезона сериала Нарко: Мексика выходят 5 ноября 2021 года на телесервисе Netflix.
Автор: Александр Галаджий