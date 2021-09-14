Вышел тизер 3 сезона Нарко: Мексика - финального для сериала

Нарко Мексика 3 сезон - дата выхода и трейлер / Netflix

Телесервис Netflix определился с выходом финального сезона сериала Нарко Мексика, который является спин-оффом культового сериала Нарко.

Теперь известно, какой будет сюжет сериала, который должен был показать результаты 2 сезон - когда Феликс Гальярдо попытался противостоять управлению по борьбе с наркотиками.

Тизер засветил реальные экшн-сцены, где будут взрывы, преследования и настоящую полномасштабную войну.

Нарко: Мексика 3 сезон - актеры и роли

Диего Луна — Мигель Анхель Феликс Гальярдо, лидер картеля Гвадалахары;

Хосе Мария Язпик в роли Амадо Каррильо Фуэнтеса, партнера Феликса, племянника Нето (повторяя его роль из Narcos);

Мэтт Летчер в роли Хайме Кейкендалла;

Алехандро Эдда в роли Хоакина "Эль Чапо" Гусмана;

Скут МакНейри, как Уолт Бреслин, агент DEA, рассказчик истории;

Альфонсо Досал в роли Бенджамина Арельяно Феликса;

Майра Эрмосильо в роли Энедины Арельяно Феликса;

Мануэль Масалва в роли Рамона Арельяно Феликса;

Горка Ласаоса в роли Эктора Луиса Пальмы Салазара;

Альберто Амманн в роли Хелмера "Пачо" Эрреры;

Флавио Медина в роли Хуана Гарсиа Абрего;

Фермин Мартинес в роли Хуана Хосе "Эль Азул" Эспаррагоса Морено;

Хесус Очоа в роли Хуана Непомусено Герра;

Ноэ Эрнандес в роли Рафаэля Агилара Гуахардо.

Все 10 серий 3 сезона сериала Нарко: Мексика выходят 5 ноября 2021 года на телесервисе Netflix.