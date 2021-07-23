Врачи раскрыли состояние больного коронавирусом Михаила Боярского

Михаил Боярский / УНИАН

Дети Михаила Боярского считают, что после недели в больнице у него больше нет опасно для жизни из-за коронавируса, и вернули домой, но сами пока что переехали на дачу, оставив актера самого дома.

Как сообщает КП, актер провел на больничной койке неделю и еще некоторое время ему потребуется воздерживаться от общения с родными и близкими.

"Отец пока что находится в квартире, а все остальные - мама и внуки - на даче, - рассказал его сын Сергей Боярский. - Дело в том, что больница - это же все равно не самая безопасная среда".

Они решили дождаться, пока у Боярского будет негативный тест на коронавирус, а потом постепенно восстанавливать с ним контаткт после изоляции.Читайте такжеМихаил Боярский срочно госпитализирован с коронавирусом - реакция актера на заявление СМИ

Сын Боярского, который в ближайшее время будет поддерживать с ним общение, рассказал, что в больнице его отец был паинькой.

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Неугомонного русского Д'Артаньяна утомляла изоляция и одиночество. К тому же COVID-19 неожиданным образом повлиял на вкусовые пристрастия знаменитого актера.

Он добавил, что Боярский противник здорового образа жизни и фанат фастфудаю

"Мама периодически передавала ему через приемное отделение пиццу. Видимо, из-за коронавируса отцу захотелось разнообразить свой рацион чем-нибудь остреньким", - добавил Сергей Боярский.

Медики, по его словам, не исключают, что на достаточно легкое течение болезни 71-летнего актера повлияла прививка. Кстати, ковид у Боярского обнаружили случайно - актер жаловался на недомогание, развившееся на фоне аномальной жары.

Ранее врачи сообщили, что бактериальная инфекция "съедает" легкое Макsим после перенесенного коронавируса.