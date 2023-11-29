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Волшебное бикини: звезда "Зачарованных" похвасталась наливными формами на пляже

Анна Подгорная
29 ноября 2023, 05:05
Похоже Алисса Милано все же знает рецепт эликсира вечной молодости.
Алисса Милано
Алисса Милано в бикини - актриса показала, как выглядит ее тело в купальнике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

50-летняя американская актриса Алисса Милано, которая сыграла одну из сестер-ведьм Холливелл в культовом сериале "Зачарованные", сохранила свою красоту без особого волшебства.

Для артистки, которая на заре карьеры, чтобы избавиться от амплуа "хорошей девочки" снималась в откровенных образах, и сегодня не составляет труда продемонстрировать тело, которым Милано, похоже, очень гордится. Так на ее странице в Instagram недавно появилась серия снимков в пикантном черном бикини, лиф которого едва удерживал пышную грудь актрисы.

Свой пляжный образ она разбавила интригующей накидкой на одну сторону и широкополой шляпой. Стоит отметить, что в кадре Алисса снималась без макияжа, и кожа артистки выглядит очень молодо.

видео дня

Пляжный отдых Алисса Милано устроила себе и своей семье на День благодарения. В подписи к фото она отметила, что этот отпуск был просто необходим для поддержания отношений.

В то же время актриса попросила прощения у тех, кто сейчас страдает, ведь ей было стыдно чувствовать себя такой счастливой, когда в мире столько горя.

Алисса Милано
Алисса Милано в бикини - актриса показала, как выглядит ее тело в купальнике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/milano_alyssa

Ранее Леся Никитюк "дала джазу" в образе секс-символа 50-ых годов Мерлин Монро. Ведущая примерила платье с глубоким декольте и подолом, который так и норовил взмыть выше ее головы.

Также украинская певица Алина Гросу посветила сочными формами в шубе и белье. Артистка назвала это "предновогодним фотосетом", и снимки определенно тянут на праздничные подарки для фанатов.

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