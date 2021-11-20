Внучка Ротару показала сочную грудь в неприлично глубоком декольте

София Евдокименко снялась в соблазнительной фотосессии / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, модель София Евдокименко, считает своим долгом и целью развитие визуального интеллекта. Девушка изучает искусство, и своим стилем жизни пытается воплотить его в жизнь.

Трепетно она относится и к своей модельной карьере. Нередко в блоге девушки появляются кадры с фэшн-съемок, каждый из которых - произведение искусства.

Любопытной фотосессией под названием "Тихий шторм" Евдокименко поделилась недавно в своем Instagram-аккаунте.

На фото девушка позирует без белья в кофте, которая держится на тоненькой цепочке. Лишь эта крохотная деталь уберегает грудь Евдокименко от того, чтобы выпрыгнуть наружу.

Пикантные кадры вызвали у поклонников модели далеко не тихий шторм восторга. Кроме отличной работы фотографа, они отметили невероятный артистизм и утонченность Евдокименко.

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София Евдокименко - воплощение тихого шторма / instagram.com/iamsofiaeve

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Ранее София Евдокименко показала нежные кадры с женихом-миллионером.

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