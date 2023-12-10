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Вместо дронов будет шоу: Елена Кравец получила 27 млн гривен из госбюджета на собственный проект

Лидия Неплях
10 декабря 2023, 22:06
Украинцы резко высказались против создания шоу Кравец и просят передать деньги на ВСУ.
Елена Кравец получит деньги на создание шоу
Елена Кравец получит деньги на создание шоу / Коллаж Главред, Instagram (lennykravets), скриншот программы "Тихий вечер"

Популярная украинская комикесса Елена Кравец получила из госбюджета более 27 миллионов на создание авторского вечернего шоу "Тихий вечер" на телеканале "Дом".

Об этом стало известно из тендера на Prozorro.

Согласно тендеру, государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделит 27 528 млн гривен фирме "Сан Филмс" на создание ток-шоу.

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Согласно информации на Прозорро, тендер на создание шоу огласили еще 20 января. Изначально планировалось, что с бюджета выделят более 32 млн гривен, но уже 28 ноября стороны согласовали сокращение бюджета на разработку программы до 27,5 млн.

Негативная реакция украинцев на финансирование шоу с госбюджета не заставила ждать. В соцсетях они указали, что шоу стоит немного меньше, чем строительство фортификационных сооружений линии обороны в Запорожской области, на которое с бюджета выделили 31 млн грн.

"Почему так дешево?", - иронично спрашивают украинцы в соцсетях. Другие написали, что Кравец их "кумарит", третьи же сравнили эту ситуацию с той, что случилась с Юрием Горбуновым, который оказался в центре скандала из-за вопросов госфинансирования производства сериалов в условиях полномасштабной войны.

"Про Горбунова забыли, теперь она версия 2.0", - высказались в коментариях украинцы.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что режиссер популярных в РФ фильмов Андрей Кавун воюет на стороне Украины против оккупантов.

Также мы рассказывали, что Надя Дорофеева рассекретила стоимость самого дорогого подарка, который ей сделал муж Михаил Кацурин.

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шоу-бизнес Елена Кравец
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