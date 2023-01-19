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Виталина Ющенко показала пышное декольте и рельефные мышцы в коротком топе

19 января 2023, 03:25
Дочь бывшего президента Украины хоть и отошла от публичности, но все равно балует поклонников заманчивыми кадрами.
Виталина Ющенко
Виталина Ющенко в спортивном топе показала мышцы / instagram.com/vitalinayushchenko

Старшая дочь украинского политика и третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина Ющенко до полномасштабной войны в Украине часто делилась с подписчиками материалами со своих спортивных тренировок - 42-летняя мама троих детей поддерживала безупречную форму.

Сейчас такого контента в социальных сетях Виталины значительно поубавилось, и Ющенко решилась рассказать, почему.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором сидит на столе в открытом спортивном топе с глубоким декольте. На руках и плечах Виталины играют рельефные мышцы. Женщина сидит в задумчивости. Кадр выполнен в черно-белых тонах.

"Просыпаюсь рано, примерно в 6:00/7:00 - еще темно, света нет, если есть интернет пробую промониторить все новости… Сегодня, как только вышло солнышко, появилась попытка вернуться к спорту (после травмы). Нет вдохновения и мотивации , от слова совсем... Но другие дела никто не отменял ! Тихого и мирного неба...", - пишет дочь политика.

Она, похоже, и впрямь забросила свои занятия, ведь этот снимок ранее уже был опубликован на ее странице - в феврале 2020 года. Виталина не показывает, в какой спортивной форме из-за травмы и апатии находится сейчас.

Виталина Ющенко
Виталина Ющенко в спортивном топе показала мышцы / instagram.com/vitalinayushchenko

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

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