Виктория Варлей снялась топлес для обложки Playboy

Участница "Холостяка-12" считает это огромным достижением, и с гордостью демонстрирует свои прелести в социальных сетях.

Виктория Варлей на обложке Playboy - актриса снялась топлес / instagram.com/viktoriavarley

Украинская актриса, звезда сериала "СуперКопы", Виктория Варлей принимала участие в 12 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк". Увы одержать победу ей не удалось.

С началом полномасштабной войны в Украине она выехала в США, где и встретила свою настоящую любовь. Сейчас она пытается строить карьеру в Америке, но и про отечественный шоу-бизнес не забывает.

В частности, она приняла предложение сняться для обложки украинской версии мужского журнала Playboy. На снимке Виктория предстала в ретро-купальнике, вернее, нижней его части, и топлес, прижимая локти к пышной груди. На лице актрисы яркий макияж, волосы спрятаны под купальной шапочкой. Снимок она показала на своей странице в Instagram.

видео дня

Варлей считает эту съемку своим большим прорывом, и очень горда обложкой. "Если меня спросят, что такое успешный успех, я отвечу, что это попасть на обложку Playboy в 38 лет", - подписала фото актриса.

Пикантный кадр в комментариях оценили партнер Варлей по сериалу "СуперКопы" и бывший бойфренд Тарас Цымбалюк, актриса Наталка Денисенко, и другие коллеги.

Виктория Варлей на обложке Playboy - актриса снялась топлес / instagram.com/viktoriavarley

Ранее украинская певица, продюсер, общественная деятельница и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко похвасталась каменным прессом в культовом наряде из "Диких танцев".

Также пышнотелая актриса и певица Селена Гомес побаловала поклонников снимком с летним вайбом - в ярком бикини, которое подчеркивает сочные изгибы артистки.

Другие новости: