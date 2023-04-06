Виктория Варлей снялась топлес для обложки Playboy

Украинская актриса, звезда сериала "СуперКопы", Виктория Варлей принимала участие в 12 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк". Увы одержать победу ей не удалось.
С началом полномасштабной войны в Украине она выехала в США, где и встретила свою настоящую любовь. Сейчас она пытается строить карьеру в Америке, но и про отечественный шоу-бизнес не забывает.
В частности, она приняла предложение сняться для обложки украинской версии мужского журнала Playboy. На снимке Виктория предстала в ретро-купальнике, вернее, нижней его части, и топлес, прижимая локти к пышной груди. На лице актрисы яркий макияж, волосы спрятаны под купальной шапочкой. Снимок она показала на своей странице в Instagram.
Варлей считает эту съемку своим большим прорывом, и очень горда обложкой. "Если меня спросят, что такое успешный успех, я отвечу, что это попасть на обложку Playboy в 38 лет", - подписала фото актриса.
Пикантный кадр в комментариях оценили партнер Варлей по сериалу "СуперКопы" и бывший бойфренд Тарас Цымбалюк, актриса Наталка Денисенко, и другие коллеги.
Ранее украинская певица, продюсер, общественная деятельница и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко похвасталась каменным прессом в культовом наряде из "Диких танцев".
Также пышнотелая актриса и певица Селена Гомес побаловала поклонников снимком с летним вайбом - в ярком бикини, которое подчеркивает сочные изгибы артистки.
Другие новости:
- Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную воду
- 49-летняя Елена Мозговая показала подробное фото своего лица вблизи
- Мечтательная Хэлли Берри посветила крепкой грудью с бокалом шампанского в руках