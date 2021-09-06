Виктория Бекхэм засветила мужа со спущенными трусами

Виктория Бекхэм / Reuters

Виктория Бекхэм побаловала поклонников игривым фото, на котором "засекла" мужа 46-летнего футболиста Дэвида Бекхэма со спущенными трусами в их бассейне.

Виктория опубликовала кадр, на котором Дэвид Бекхэм плавает у ступенек бассейна на животе со спущенными трусами, так что видны его обнаженные ягодицы.

"Счастливого воскресенья! Не за что", - написала Виктория, отметив, что фото делала сама.

Дэвид Бекхэм / instagram.com/victoriabeckham/

Сейчас Дэвид Бекхэм работает с клубом Интер Майами, и они с женой живут в США.

В 2015 году Дэвид Бекхэм был избран самым красивым мужчиной в мире, и попал в список с Брэдом Питтом, Метью МакКонахи и другими.

Реклама

Не исключено, что супруги дурачились, пока детей не было дома, что вполне вероятно - почти все их дети уже подростки, а младшая 10-летняя Харпер могла провести выходные с друзьями или родственниками.

Менее, чем за день фото набрало 1,1 миллион лайков и стало вирусным - Виктория показала, что ее отметили десятки людей и прокомментировали ее снимок.

Ранее Настя Ивлеева без лифчика свела с ума шикарными формами в облегающем комбинезоне.