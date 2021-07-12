Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика

Вера Кекелия / Instagram

Телеведущие 1+1 Богдан Юсипчук и Вера Кекелия снова стали ведущими проекта ЖВЛ, который рассказывает все интриги и скандалы из жизни украинских и зарубежных звезд.

Недавно девушка показала кадры со съемок очередного выпуска ЖВЛ, а теперь заинтриговала скорым возвращением шоу на экраны.

"Заходим в новый сезон ЖВЛ. Очень скоро!", - написала девушка к кадрам, отметив там своего соведущего.

В инстаграм сториз она опубликовала отрывок из тик-тока, где в ярком платье с голой спиной и шикарными разрезами танцует, и вместе с Богданом направляется к своим законным местам на съемочной площадке студии ЖВЛ.

Богдан Юсипчук предстал в черном костюме без галстука и с расстегнутым воротником, а Вера Кекелия поразила легким платьем с кучей разрезов, декольте и голой спиной, которые эффектно развивается от любого танцевального движения.

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Напомним, что ведущая 1+1 Вера Кекелия также поет иногда для выступлений на шоу Танці з 1+1, и является артисткой Студии Квартал 95, где выступает в Женском и Вечернем Кварталах.

Кекелия прошла в финал 7 сезона Голоса країни, была в команде Сергея Бабкина, а после окончания шоу ее отношения с Романом Дудой плавно переросли в успешный брак.

Точная дата выхода 5 сезона шоу ЖВЛ пока что не раскрывается.

Напомним, что все выпуски шоу ЖВЛ с Верой Кекелией и Богданом Юсипчуком можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.