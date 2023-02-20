Вера Брежнева в мини-топе из бахромы засветила пышную грудь с нижнего ракурса

Украинская певица Вера Брежнева в перерывах от создания новой музыки и волонтерской деятельности частично вернулась к концертной деятельности, и время от времени делится с поклонниками ярками кадрами с выступлений.
Так на странице артистки в Instagram появился снимок с концерта, который прошел в городе Алматы. Динамичный кадр, как котором Брежнева вдохновенно исполняет песню, привлек внимание фанатов.
Певица стоит на сцене и держит микрофон двумя руками, прогнувшись назад. При этом пожектора бьют ей в спину, что создает впечатление будто она светится изнутри.
Отдельного комментария заслуживает наряд Брежневой - белый полушубок из лебяжьего пуха и мини-топ из золотистой бахромы. При этом верхняя одежда задралась так, что открыла плоский животик певицы, и слегка обнажила нижнюю часть ее бюста.
Позже артистка поблагодарила зрителей за концерт, а также анонсировала выход новой песни на украинском языке. Ранее она выпустила "народную" песню на украинском языке в коллаборации с певицей Tayanna.
Ранее 31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски дала дерзкий ответ всем, кто критикует ее за любовь к нарочито эротичным нарядам - в новой фотосессии она разделась догола.
Также украинская певица MamaRika в соблазнительном нижнем белье поиграла мускулами перед зеркалом - артистка успешно борется с последствиями новогодних салатиков.
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