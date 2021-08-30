Ведущая Нового канала произвела фурор шикарными формами в провокационной позе

Анна Олицкая / instagram.com/anna_olitskaya/

Телеведущая и интервьюер Анна Олицкая провела незабываемый отпуск в Греции, и завалила поклонников откровенными фото, на которых демонстрировала красоту острова Миконос. Теперь девушка решила провести уходящее лето новым красочным кадром, который еще не видели ее поклонники.

Анна Олицкая в Instagram продемонстрировала, как нежилась в бассейне гостиницы, подставляя фотографу самые "вкусные" стороны своей фигуры, едва прикрытой розовым бикини.

Девушка лежа на спине в воде облокотилась об бортик и выпятила свои прелести, соблазнительно выгнув тело под водой.

"Лето, было хорошо. Спасибо за классные эмоции и закаты. Дальше только лучше", - пишет она.

Анна Олицкая / instagram.com/anna_olitskaya/

"Красотка Анна, хорошего отдыха вам", "Лето продолжается", "Зачетный прогиб", "А что все убежали на Миконос в этом году?", - пишут ей в комментариях.

Ранее Анна Олицкая топлес похвасталась загорелыми ягодицами во время отдыха в Греции.